İstanbul'da Koronavirüs'ü yenen 75 yaşındaki kadın, penguen dansı ile taburcu edildi

17 Nisan 2020 13:54
İstanbul Sultangazi'de yeni tip Koronavirüs'ü yenen 75 yaşındaki Gülname Hanım, sağlık çalışanları tarafından penguen dansı ve alkışlar arasında taburcu edildi.
İstanbul’da yaşayan 75 yaşındaki Gülname Hanım’a bir süre önce Covid-19 tanısı konuldu. Tanının ardından hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yeni tip Koronavirüs'ü yenerek taburcu edildi. Yaşlı kadını taburcu olurken yalnız bırakmayan sağlık çalışanları Gülname Hanım’ı, penguen dansı ve alkışlar arasında uğurladılar.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden yaşlı kadın, “Rabbim hepinize ömür versin. Ağzınızın tadını bozmasın. Allah’a emanet olun” diyerek dua etti.
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