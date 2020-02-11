İstanbul'da köprüler epilepsi farkındalığı için mor renge büründü

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ve 4 yıldır düzenlenen "Epilepsi İçin Bak", Türkiye'deki 1 milyona yakın epilepsili birey ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma'nın da koşulsuz katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Epilepsi İçin Bak" toplumsal farkındalık projesi kapsamında İstanbul'da da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıkla aydınlatıldı.