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İstanbul'da köprüler DMD hastalığına dikkat çekmek için aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle aydınlatıldı

08 Eylül 2021 09:02

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle aydınlatıldı.

DMD hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'deki 27 nokta ile birlikte dünya genelinde simgesel alanlar kırmızıya büründü. Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü. Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Pamukkale Travertenlerinin 'alt yapısının uygun olmaması nedeniyle' etkinliğe katılmadığını ileri sürdü.

DMD hastalığı nedir?

DMD çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. DMD kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Bu protein kasların bütünlüğünü sağlamakla görevlidir.

 

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