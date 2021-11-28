İstanbul'da konser veren K-Pop grubu A.C.E.'den 'Squid Game' kostümüyle 'Erik Dalı'

Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi’nin 10. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a geldi. ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, Maslak’ta da sahne aldı.
Grup üyeleri konser öncesi "Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye'de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye'ye gelmekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.
A.C.E üyeleri, konser sonrasında hayran buluşması gerçekleştirdi ve ‘Squid Game’de geçen geleneksel Güney Kore oyunlarını hayranlarıyla oynadı.
A.C.E'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıcından beri verdiği ilk konser olan etkinlikte grup üyeleri erik dalı performansı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA