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İstanbul’da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu

07 Haziran 2021 08:30

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu başladı. İBB verilerine göre yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçümlendi.

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