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İstanbul'da kar kapıya dayandı; Silivri ve Çatalca'da yollar beyaza büründü

20 Ocak 2020 12:14

İstanbul'un Silivri ilçesinin rakım olarak yüksek mahallelerinde ve Çatalca'da kar yağışı etkili oldu. 

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle, bazı yollar beyaza büründü.

Kar yağışının özellikle Kurfallı, Akören, Büyüksinekli mahallelerinde etkili olduğu görüldü.

İBB'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesin'den de kar yağışı haberlerine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havaların etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağdı. İBB ekipleri yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, güne 5°C’ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ve kuzeyli yönlerden soğuk esen rüzgârlı hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. İlerleyen saatlerde rüzgârın kuvvetini arttırması, aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB ekipleri, yolları açık tutuyor. Çekmeköy ve Şile’de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri’deki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor."

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