İstanbul'da kadın cinayeti: Alpaslan Ç. metrobüsten inen Kader G.'yi zorla götürdüğü ara sokakta öldürdü

İstanbul Esenyurt'da Alpaslan Ç., metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kader G. hayatını kaybederken Alpaslan Ç.'nin tedavisi sürüyor. Kader G.'nin ara sokağa zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kader G., Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

O anlar kamerada

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. (DHA)