İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü IŞİD’e yönelik İstanbul’un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, IŞİD'e ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü, mensuplarını motive edici propaganda içerikli konuşma ve biat görüntülerinin de aralarında olduğu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, 112 bin 100 dolar para ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.