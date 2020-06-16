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İstanbul'da “İşçiler Durağı": Köleyiz abi, adam geldiğinde bakıyor, hangimiz iri ise onu seçiyor

16 Haziran 2020 12:44

İstanbul Tuzla’da yüzlerce kişinin günlük işlerde çalışma umuduyla sabahtan akşama kadar beklediği “İşçiler Durağı'nda" bekleyen işçiler yaşadıklarını anlattı. Güneş altında günlük işlere gitmek için araçlarla gelen günlük işverenleri beklediklerini söyleyen işçiler yaşadıkları durumun kölelikten farklı olmadığını söylüyor. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; Tuzla’daki İçmeler Köprüsü’nün köşesinde yer alan ve "işçiler durağı" olarak tabir edilen yere her sabah saat 06.00'da toplanan onlarca kişi, günlük işlerde çalışma umuduyla sabahtan akşama kadar güneşin altında bekliyor. Genellikle hamallık, inşaat, tersane ve deri işçiliği gibi işlere götürülenlerin aldıkları yevmiye, gittikleri işlere göre değişse de ortalama 80 TL civarı oluyor.

Urfa’dan iş bulmak için İstanbul’a gelen bir çocuk babası Ömer Hızlı (28), henüz iki yaşındaki çocuğunu yılda ancak 2-3 defa görebilmesinden yakınıyor. Her sabah bir umut buraya gelip beklediğini fakat son 15 gündür sadece bir kere işe gidebildiğini belirten Hızlı, yine astım, bel fıtığı gibi hastalıkları olmasına rağmen iş bulamadığından dolayı mecburen ağır işlerde çalışmak zorunda olduğunu dile getiriyor. Hızlı, “Burada bildiğiniz köleyiz. İşveren geldi mi durakta bekleyen bütün işçiler arabaya koşuyor. İşverende bize ‘Sen gel, sen gelme’ söylemleriyle bizi köle gibi seçiyor” diyerek, her gün yaşadıkları tabloyu gözler önüne seriyor.

Durakta bekleyenler arasında bulunan İsa Aslan, daha 19 yaşında. Geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalarak 5 yıldır burada günlük işlerde çalışmak için beklediğini anlatan İsa, istinasız her gün 12 saat boyunca durakta iş bulma umuduyla beklediğini dile getiriyor. Küçük yaşına rağmen hamallık, inşaat, tersane, deri işçiliği gibi zor işlerde çalışmak zorunda kaldığını ifade den Aslan, defalarca iş kazası da geçirmiş. Vücudunun birçok yerinde geçirdiği iş kazaları sonucunda kemik kırıklarının olduğunu söyleyen Aslan, içerisinde bulundukları koşulları ve işverenlerin kendilerine yönelik yaklaşımları için “rezillik”diyor. 
 
 

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