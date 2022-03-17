İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde oto yıkama dükkanının iki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahla eylemi gerçekleştiren faillerden biri anahtarlık şeklinde suikast tabancası ile yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 9 Mart’ta gece saatlerinde Bağcılar Güneşli ve Göztepe Mahalleleri'nde bir oto yıkama dükkanının iki şubesine motosikletli kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Motosiklettekilerden biri aracı kullanırken, arkadaki şüpheli uzun namlulu otomatik silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler izini kaybettirirken, kurşunların hedefi olan oto yıkamacıda hasar oluştu.

Saldırı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, olayları gerçekleştiren şüphelilerden birinin O.K.T. adlı kişi olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen zanlı, 13 Mart’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve bu silaha ait fişekler ele geçirildi. İfade işlemleri için emniyete götürülen O.K.T., 4 günlük sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Öte yandan 9 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında düzenlenen saldırı ile ilgili güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, motosikletli 2 şüpheli olay yerine geliyor ve araçtan inmeden otomatik silahla ateş açıyor.

Kaynak: İHA