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İstanbul'da iki yaşlı vatandaşın tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada

Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı

23 Ağustos 2021 14:18

İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı.
 
İstanbul Ümraniye’de, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu.
Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Aslında biraz da ilginç ve komikti"

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan genç bir vatandaş “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.
 
Kaynak: İHA
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