İstanbul'da iki yaşlı vatandaşın tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada

"Aslında biraz da ilginç ve komikti"

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan genç bir vatandaş “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı” diye konuştu.

Kaynak: İHA