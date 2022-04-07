İstanbul'da görme engelli avukata “İki tanık bulamadın mı, körsün" dediği iddia edilen savcı, Ankara'da protesto edildi

Ankara Barosu, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde, görme engelli avukat Mümin Özeken’e “İki tanık bulamadın mı? Körsün, okuyamazken neden hazirun oluşturmamakta ısrar ediyorsun” dediği iddia edilen savcıyı Ankara Adliyesi önünde protesto etti. Baronun Engelli Hakları Merkezi Başkanı Merve Bayram, engellilerin Anayasa ve kanunlardan kaynaklı hakları için mücadele etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, “Bu haklar dezavantajdan kaynaklanan, tesis edilmesi gereken haklar değildir. Bu haklar insan olduğumuzdan dolayı bize verilen haklardır” dedi.

Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı avukat Şerif Ali Mutlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, “Adale erişim raporlarımız raflara kaldırıldı. Herhangi bir gelişme sağlayamıyoruz. UYAP engeli avukatların kullanımına hala erişilebilir değil. Mücadeleye devam edeceğiz. Mümin arkadaşımızın başına gelen yarın öbür gün hepimizin başına gelebilir” çağrısını yaptı.

Mutlu, Türkiye Noterler Birliği’ne de seslenerek, “Hukuk fakültesini sizinle birlikte aynı sıralarda okuduk, bitirdik. Aynı formasyonlardan geçtik. Biz onurumuzla mesleğimizi icra ediyoruz. Okuma- yazma bilen engellilerden tanık istemekten vazgeçin. Bu hukuksuz uygulamayı derhal sona erdirin” diye konuştu.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Mihriban Şentürk de engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulmasını isteyerek, “Engelli bireylerin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklı haklarının karşılanması devletin sosyal hukuk devleti olmasının, yurttaşlarının eşitliğini gözetmesi yükümlülüğünün ve nihayetinde insan haklarına saygının bir gereğidir. Bu bir vicdan ya da empati sorunu değildir, insan hakları sorunudur” dedi.

Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Merve Bayram, yargının unsurları kolluk, savcı ve adliye personelinin engelli hakları konusunda eğitilmesi gerektiğini söyleyerek, “Anayasa ve kanunlara dayanan haklarımızı kullanabilmek için mücadele etmemeliyiz. Bu haklar dezavantajdan kaynaklanan, tesis edilmesi gereken haklar değildir. Bu haklar insan olduğumuzdan dolayı bize verilen haklardır” diye konuştu.

Kaynak: ANKA