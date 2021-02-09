İstanbul'da fırtınalı gece: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarısının ardından akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlar zarar gördü.

İstanbul'da akşam saatlerinde hafif yağış ile başlayan fırtına Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkili oldu. Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtına Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrildi. Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri, bir binada sallanan demiri sökerek tehlikeyi önledi.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde de trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı.