T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'da eve dönüş trafiği salgın öncesi günleri aratmadı

27 Nisan 2020 17:40

Yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da sabah işine giden vatandaşlar, saat 16.30 itibariyle evlerine dönüşte salgın öncesi günlerdeki gibi trafik oluşturdu. E-5 otoyolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu İstanbul'un eski günlerini aratmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 30 büyük şehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama 27 Nisan saat 00.00'dan sonra sona erdi. 

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sabah iş yerlerine giden İstanbulluların saat 16.30 itibariyle evlerine dönüş yolculuğu başladı. E-5 otoyolu üzerinde dönüş nedeni ile oluşan trafik yoğunluğu İstanbul'un eski günlerini aratmadı.

Öte yandan korona virüs nedeni ile birçok vatandaşın da kendi aracını tercih ettiği görüldü. İBB trafik haritasına göre ise trafik yoğunluğu yüzde 24 ile son günlerin en yüksek oranlarından birisi ölçüldü.

ETİKETLER

habervideoistanbulililçetrafikkoronacoronasalgın öncesiaratmadı

Diğer Videolar

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir tünel bulundu

Kaza sonrası kavga kamerada

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı

İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı düşüyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24