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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Operasyonda yakalanan 46 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

07 Eylül 2021 16:24

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Şebeke üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanırken operasyonda yakalanan 46 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda, 46 kaçak göçmen yakalanırken bu kişileri yurt dışına çıkarmak isteyen 7 şüpheli de gözaltına alındı" denildi.

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs ve 1 otobüsün de ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

İstanbuldüzensiz göçmengöçmen kaçakçılığı

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