İstanbul’da durak çalışanına “Taksi niye yok” dayağı

İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir şahıs, taksi durağında taksi olmaması sebebiyle durak çalışanı yaşlı adamı dövdü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan saldırgan ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şişli Bomonti'de bulunan bir taksi durağında meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Yaşar Tiryaki'nin çalıştığı durağa eşi ve çocuğuyla birlikte gelen 30'lu yaşlarında bir şahıs, taksi istedi. Tiryaki'nin o an elinde boş taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı. 10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki'ye saldırmaya başladı.

Taksi beklediği esnada eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki'ye önce yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adamı yerde de tekmelemeye devam etti. Fakat yaşlı adamı yumruklamakla da yetinmeyen saldırgan adamı yerde tekmeleyerek ağzında bulunan porselen dişlerini kırdı. Olayın ardından kaçmaya başlayan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Yaşar Tiryaki'nin başına dikiş atıldı.

Taksi olmadığı gerekçesiyle darp edilen Yaşar Tiryaki yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan saldırgan ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA