İstanbul'da değnekçi, sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı

S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA