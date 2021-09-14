T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul’da ‘dantel böcek’ istilası

Sultangazi'de 'Amerikan tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel böceği' tedirgin ediyor

14 Eylül 2021 13:25

Sultangazi'nin neredeyse tüm mahallelerinde görülen 'Amerikan tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel böceği'  tedirgin ediyor. 

Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için ‘dantel böceği’ adını alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek türü son günlerde Sultangazi’de sık sık görülmeye başladı.

İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı.

İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgârla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.

Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, “Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım ‘dantel böceği’ olduğunu öğrendim. Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar. Ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor” dedi.

Kaynak: DHA

dantelböcekistanbulsultangazi

Diğer Videolar

Üniversite mezunu genç sesi titreyerek anlattı: Squid Game'i siz burada gerçek yapın herkes katılacaktır, çağırsalar koşa koşa giderdim

Kılıçdaroğlu’ndan La Casa de Papel’li gönderme: Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Kasım 2021

Mithat Sancar: İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir

Kılıçdaroğlu Yozgat'ta konuştu: Son 20 yılda burada irili, ufaklı 230’un üstünde fabrika kapandı; işsizliğin olduğu yerde insanları tutamazsınız

İyi Parti, Meral Akşener'in yürüdüğü anları paylaştı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24