İstanbul’da Covid-19 testi pozitif çıkan otobüs şoförü, sefer sırasında yakalandı

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken Beşiktaş’ta sefer yaptığı sırada polislere yakalandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beşiktaş’ta denetim yapan polis bir otobüsü durdurdu. Edinilen bilgiye göre otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü.

İHA'nın aktardığına göre 41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler şoförün karantinada olması için evine gönderilmesini sağlarken otobüsün içi de dezenfekte edildi.

Kaynak: İHA