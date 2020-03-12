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İstanbul'da bir şahıs, motosikletiyle ilerlerken havaya defalarca ateş açtı

12 Mart 2020 11:00

İstanbul Avcılar'da bir motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber yolda ilerlerken havaya defalarca ateş açtı. 

Trafiği de tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.

Trafiği de tehlikeye düşürmüş

Öte yandan aynı şahsın İstanbul Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde kask takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden şahıs, akrobatik hareketler yaptı.

Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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