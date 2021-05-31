İstanbul'da bir polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu; görüntüler tepki topladı

Sözcü'de yer alan habere göre, daha önce benzeri Konya'da yaşanan ve çok konuşulan olay şimdi de İstanbul'da meydana geldi. Bir moto kurye seyir halindeyken aniden önüne çıkıp kaskına vuran trafik polis tarafından durduruldu.

Kurye, motorunun kontrolünü kaybetmeden durmayı başardı. Kaskı düştükten sonra şaşkınlıkla motorunu sağa çeken vatandaş ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Olay saniye saniye, yoldan geçen bir sürücünün otomobil kamerasına yansıdı.