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İstanbul'da bir kuyumcunun silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladığı anlar!

Kaçan şüpheliler aranıyor

25 Mart 2021 19:04

İstanbul Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcunun kendisini silahla yaralayan soyguncuları sandalye ile kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de Pazartesi günü meydana geldi. Bir kuyucuya giren şüpheliler, kendilerine direnen kuyumcu Ali Topal ve kendisine yardım eden komşusunu yaralayıp kaçtı. Olaya ilişkin bugün yeni gören görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, dükkâna gelen 2 kişi kuyumcuya silahları doğrultup altınları vermesini istedi. Kuyumcunun direnmesi üzerine şüphelilerden biri esnafın ayağına ateş etti. Olayın sıcaklığıyla kendini korumak isteyen kuyumcu soygun girişiminde bulunan 2 kişiyi sandalye ile kovaladığı görüldü.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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