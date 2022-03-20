İstanbul’da bir köpeğin tramvayda 'seyahat ettiği' anlar viral oldu

İstanbul’da bir köpek, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar gitti.

Sosyal medyada bir sokak köpeğinin tramvayda gezinmesi ve seyahet etmesi viral oldu. Köpek görüntülerde önce tramvayın içerisinde dolaşıyor, daha sonra bir yolcudan yer istercesine yanına geliyor.

Sokak köpeğinin yolcu koltuğuna oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı köpeğin daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ettiği görüntülenmişti.