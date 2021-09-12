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İstanbul'da bir kişi aracını tartıştığı çalışanların üzerine sürdü

Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı

12 Eylül 2021 14:00

İstanbul Ümraniye’de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını iş yeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü. Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay dün gece 22.30 sıralarında Ümraniye’de Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fastfood firması çalışanları ile tartışan lüks otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.

Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı.

Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Otomobil sürücüsünün yaşattığı korku dolu dakikalar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

araçotomobil

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