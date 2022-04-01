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İstanbul'da bir esnaf boş dürüm satmaya başladı: "Öğrenciler alabilsin diye yaptım"

"Amacımız öğrenciyi doyurmak. Üzülerek böyle bir şey yapıyoruz"

01 Nisan 2022 08:53

İstanbul'da bir esnaf boş dürüm satmaya başladı. Öğrencilerin dürüm alamadığını iki kişinin bir dürüm alarak böldüğünü söyleyen 29 yıllık esnaf, "Köfte ve kebap işi yapıyorum ama son bir yıl kadar zor günler geçirdiğimizi görmedim. Son bir buçuk aydır boş dürüm satıyorum" dedi. 

Bakırköy'de esnaflık yapan Muharrem Bayram "Burada yaklaşık 10 bine yakın öğrenci var. Öğrenci alamıyor. 25 lira veremiyor dürüme. Hatta biz 20 lira yaptık iki öğrenci bir dürüm alıp bölüşüyor. İnsanlar doymayınca böyle bir şey yaptık. Amacımız öğrenciyi doyurmak. Üzülerek böyle bir şey yapıyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: Halk TV

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