İstanbul'da bir çift, protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde arabalarını ateşe verdi

İsrai'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Çift, lev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürürken polis ekipleri araçlarını ateşe veren çifti gözaltına aldı.

Yangın sonrası büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu kamerası ile kaydeden çiftler, “İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeval gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Müslümanlar, masum çocuklar ölüyor. Yarın bayram, bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var. Analar var babalar var. Yazık bu evlatlara, yazık bu Müslüman kardeşlerimize” sözlerini kullandı.

Polis ekipleri tarafından Levent Polis merkezinde ifadeleri alınan çiftler serbest bırakıldı.