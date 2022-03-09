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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

09 Mart 2022 12:10

İstanbul'da beklenen kar yağışı kente giriş yaptı. Eyüpsultan-Göktürk-İstanbul Havalimanı yolu (D20 Karayolu) etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

İstanbul'da meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, Eyüpsultan-Göktürk-İstanbul Havalimanı yolu (D20 Karayolu) beyaza büründü.

Öte yandan Silivri'de seyir halinde olan bir sürücü, kar yağışını cep telefonuyla kaydetti. Sürücü kar sevincini de, "Silivri'de anlık kar yağışı başlamıştır. Hey maşallah dikkatli olun. Hayırlı yolculuklar" sözleriyle dile getirdi.

İstanbulkar yağışımeteorolojiEyüpsultanGöktürkİstanbul Havalimanı

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