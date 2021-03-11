İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61’i geçti

İstanbul’da etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 61,08'e yükseldi. Geçen yılın aralık ayı sonunda yüzde 20 seviyesinde olan baraj doluluk oranı üçe katlandı.

İstanbul’da baraj doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artarak sürüyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 61,08’e yükseldi. Geçen yılın aralık ayı sonunda yüzde 19 seviyesine kadar gerileyen İstanbul’daki barajların doluluk oranı 9 ay sonra yüzde 60 seviyesini geçti.