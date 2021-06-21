İstanbul'da aşı karşıtları bildiri dağıttı, vatandaş tepki gösterdi

Sosyal medya bir grubun, aşı karşıtı propaganda yaptığı ve ellerindeki bildirileri dağıtarak insanları aşı olmamaya ikna ettikleri görüntüler yayınlandı.

Coronavirus Report isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda, ellerindeki bildirileri sokakta dağıtan ve çocukların da eline sıkıştıran grup, aşının dünya nüfusunu azaltma çabası olduğunu savunuyor. Bu sırada bir vatandaşın görüntülerini kaydettiği aşı karşıtları, video çeken kişiye "Sizin aklınız çelinmiş" diye seslendi. Bir kişi ise gruba seslenerek "Milletin kafasını çelmeyin" diyerek tepki gösterdi.