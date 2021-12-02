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İstanbul’da asgari ücret eylemi: İnsanca yaşamaya yetecek asgari ücretle güvenceli çalışma istiyoruz

"Düşük ücret, yüksek vergi politikasından vazgeçilsin, vergiler sermayedarlar için alınsın istiyoruz”

02 Aralık 2021 19:46

İstanbul'da Çalışma Bakanlığı bölge müdürlüğü önünde toplanan bir grup vatandaş asgari ücret eylemi gerçekleştirdi. Eylemciler, "4 kişilik bir aile çay şöyle dursun, 3 öğün simit yese asgari ücretin yüzde 40’ından fazlasını simide veriyor. İnsanca yaşamaya yetecek, asgari ücretle güvenceli çalışma istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü önünde toplanan bir grup vatandaş, asgari ücretle ilgili taleplerini getirdi.

Eylemde “İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret için mücadeleye” pankartı, “Düşük ücret yüksek veri politikasına son”, “Asgari ücret görüşmeleri halka açık yürütülsün”, “Herkese iş ve gelir güvencesi sağlansın” döviz ve pankartları açıldı.

Eylemcilerin ortak açıklamasında, “İnsanca yaşamaya yetecek, asgari ücretle güvenceli çalışma istiyoruz. Asgari ücretten tüm vergiler kaldırılsın istiyoruz. Bir tiyatrodan farksız olan asgari ücret görüşmelerinin halka açık yayınlanmasını istiyoruz. Düşük ücret, yüksek vergi politikasından vazgeçilsin, vergiler sermayedarlar için alınsın istiyoruz” denildi.

Eylemcilerin açıklamasında ayrıca “Her asgari ücret zammı zamanı bize çay-simit hesabı yapanlar duysun; İstanbul'da 100 gr simit dün 3.5 TL oldu. 4 kişilik bir aile çay şöyle dursun, 3 öğün simit yese asgari ücretin yüzde 40'ından fazlasını simide veriyor” ifadeleri kullanıldı. 

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