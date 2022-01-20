İstanbul'da 9 kişiyi silah zoruyla gasp edip görüntüleri Tiktok'ta paylaşan 6 şüpheliden 2'si yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da 9 kişiyi silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp eden ve çektikleri görüntüleri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yayınlayan 6 şüpheliden 2'si yakalandı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu.

Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de TikTok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar.

Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.