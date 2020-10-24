İstanbul’da 74 yaşındaki KOAH hastası "torbacı” yakalandı

İstanbul'da, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları bir eve yaptığı baskında oksijen tüpüne bağlı yaşayan 74 yaşındaki KOAH hastasıyla karşılaştı. KOAH hastası şahsın geçtiğimiz sene de uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı yakalandığı ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan arandığı öğrenildi.

Evdeki 74 yaşındaki Ahmet B’nin oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadığını ve KOAH hastası olduğunu gören Kağıthane polisi, içeride yaptığı aramalarda çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 760 liraya da el konuldu. Ahmet B. aramaların ardından hastalığının durumu için polis tarafından hastaneye götürüldü.

Cebinden uyuşturucu çıkan Ahmet B., polisin "Sen mi içiyorsun bunlar?" sorusuna ise "Evet, ne yapayım, ölüyorum zaten" cevabını verdi.

Yaşlı adama uyuşturucuyu kimden aldığının sorulması ve adamın da Aykutcan G. ve Mehmet A’nın getirdiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri beklemeye başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine gelen kişiler Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde, para ve cep telefonu ele geçirildi.