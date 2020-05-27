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İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

27 Mayıs 2020 08:44

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. Bayram boyunca 4 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, işe gitmeye başladı. 
Sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.55 itibariyle, yüzde 17’ye çıktığı görüldü.

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