T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'da 31 binden fazla kişiye 620 milyon lira para cezası uygulandı

18 Haziran 2020 18:31

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 31 bin 842 kişiye ceza uygulandığı belirtildi. İstanbul polisi, son 3 ayda yasakları delen ve genelgeyi ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine toplam 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası uyguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde getirilen kısıtlama ve yasakları ihlal eden 31 bin 842 kişiye ceza uygulandığı belirtildi. Pandemi döneminde İstanbul’da dönüşümlü olarak 451 bin polisin görev yaptığı aktarılırken, toplu taşıma araçlarında ve kamuya açık alanlarda kuralları ihlal edip belirtilen sosyal mesafeye uymayan toplam 31 bin 842 kişiye 620 milyon 501 bin 395 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında il giriş çıkışlarında yer alan toplam 120 noktada 1 milyon 164 bin 676 araç kontrol edilirken, aynı dönem içinde 1 milyon 247 bin 239 adrese maske ve kolonya dağıtımı gerçekleşti. Hava ya da kara yolu ile yurt dışından İstanbul’a giriş yapan 12 bin 405 vatandaştan 7 bin 672’si başka illere nakledilerek gittikleri kentlerde karantinaya alındığı öğrenilirken, geri kalan 4 bin 733 vatandaşın ise İstanbul’da değişik kurumlardaki karantina denetiminin yapıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

koronavirüssalgıncezaistanbulsokağa çıkma yasağı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ağustos 2020

Bayramının kutlanmamasına içerledi; yolculara anons yaptı!

'Esrarengiz bebek' adını verdiler: Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor

Cankurtaranların kulesini söküp, atlamak için denize taşıdılar

Vatandaşın "Bayram alışverişi yapabildiniz mi?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Bodrum'da sahne alan Faik Öztürk ve Safiye Soyman'dan esprili çıkışlar: Katar'dan yatırım için geldim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk"...

Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

Erdoğan: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları...

"Tecavüz sanığı, 'mağdur çığlık atmadı' denilerek serbest bırakıldı!"...

Hastanelere, vaka yoğunluğu nedeniyle talimat...

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 996 yeni tanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk"...

Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24