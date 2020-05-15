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İstanbul’da 15-20 yaş arası gençler sokakla buluştu

15 Mayıs 2020 12:18

Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan gençler parklara akın etti. 

Türkiye’de Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan’dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda bugün 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile 15-20 yaş grubu, yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. Beyoğlu Hasköy Parkı'na gelen çocuklar gönüllerince eğlenerek bisikletlerine bindi. Öte yandan gençler için Beyoğlu Belediyesi tarafından alanda dev satranç ve tenis masası kuruldu. Gençlerden bir kısmı satranç oynarken bir kısmı da tenis oynamayı tercih etti. Büyük çoğunluğun ise yanlarında getirdikleri bisikletlere bindiği görüldü.
Dışarı çıkmaktan ötürü mutlu olduğu gözlenen Yunus Emre, "Çok sıkılmıştık. Evde bilgisayarda oyun oynamayı da sevmiyorum. Normalde her gün dışarı çıkan biriydim bir anda dışarı çıkamamak kötü oluyor. Kendimi garip hissettim. Çok mutluyum. Ailem beni içeride zor tuttu. Evde bol bol uyudum" dedi.

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