İstanbul Caz Festivali 25. yılını kutluyor; işte festivalin çeyrek asırlık afişlerinden görüntüler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği Uluslararası İstanbul Caz Festivali 25. yılını kutluyor. İstanbul'un uluslararası konser haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan ve geride bıraktığı 25 yılda 700'den fazla konserde, 5200'ün üzerinde sanatçı ve 730 bine yakın seyirciyi ağırlayan İstanbul Caz Festivali, sadece müzikseverler ile sanatçıları buluşturma amacıyla sınırlı kalmayan, Türkiyeli sanatçıların çalışmalarını ve yeni üretimlerini destekleyen ve bu alanda yeni nesilleri teşvik eden geniş çerçeveli bir festival olma özelliği de taşıyor. İşte çeyrek asırlık Caz Festivali'nin afişlerinden görüntüler...