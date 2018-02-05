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İstanbul Boğazı'nda "Barbaros 2018 Tatbikatı"

05 Şubat 2018 17:47

Deniz Arama Kurtarma Gönüllüleri (SAR) ekipleri ve İBB Gençlik Meclisi Türkiye'nin en kapsamlı sivil Deniz ve Hava Tatbikatı Barbaros 2018'i Fatih Çatladıkapı sahilinde gerçekleştirdi. SAR, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, İstanbul İtfaiyesi, Sağlık Görevlileri, Türk Deniz Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ve İBB Gençlik Meclisi Arama Kurtarma ekibinin katıldığı tatbikat izleyenlerin nefesini kesti. Tatbikatta öncelikle senaryo gereği bir balıkçı teknesinde mahsur kalan 4 kişi bot ile kurtarıldı. Senaryo gereği denizde mahsur kalan kazazedelerin yerleri keşif uçağı ile belirlendi. Belirlenen yere renkli sis bombası ile denizin üstüne işaret bırakıldı. Ardından keşif helikopteri ve kurtarma botları olay yerine hızlı bir şekilde vardı. Denizde mahsur kalan kazazedeler kurtarma botları ile kurtarıldı. Aksiyon kameraları ile saniye saniye çekilen “Barbaros 2018 Tatbikatı” başarılı bir şekilde son buldu.

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