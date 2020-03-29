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İstanbul Boğazı'nın sessizliği havadan görüntülendi

29 Mart 2020 10:54

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs'ün Türkiye’de de görülmesi ile birlikte vatandaşlar büyük oranda kendini izole etti. Her gün yüzlerce gemi trafiğine ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı'nın virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüş hali havadan görüntülendi.

Her gün yerli ve uluslararası yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı yeni tip Koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. İstanbullular sahilleri ve boğazı ‘Evde kal’ mesajına uyarak tamamen bomboş bıraktı. Havadan görüntülenen İstanbul Boğazı’nda ise Şehir Hatlarına ait birkaç geminin ve transit geçiş yapan gemiler haricinde başka hiçbir geminin olmadığı gözüktü. İstanbul’un eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kız kulesi ve çevresinde hafta sonu olmasına rağmen kimse bulunmadı. 

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