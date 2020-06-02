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İstanbul Boğazı'ndaki deniz kirliliği su altından görüntülendi; maske, eldiven, plastik şişeler...

02 Haziran 2020 09:51

İstanbul ve çevresinde 3 yıldır dalış yapan dalgıç İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı’na daldı. Boğazın derinliklerini Koronavirüs döneminde ilk defa görüntüleyen Şahintürk, denize atılan maske ve eldivenlere dikkat çekti.

3 yıldır İstanbul ve çevresinde serbest dalış yaparak incelemeler yapıp o anları videoya çeken dalgıç İsa Şahintürk, İstanbul’un sularının derinliklerini çektiği videolarla anlatıyor. Galata Kulesi’nden Ortaköy Cami’ne Kız Kulesi’ne kadar kentin birçok noktasında dalan Şahintürk, boğazın altında ilginç görüntülere de şahit olduğunu söylüyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmadıkları dönemlerde su kirliliğinde bir değişim olmadığını aktaran Şahintürk, denize atılan maske, eldiven ve atık çöplerle gündemi deniz altından takip edebildiklerini söylüyor.

 

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