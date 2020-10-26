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İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı; Osmanlı döneminden kalma...

Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayın balıkçılarda paniğe yol açtı

26 Ekim 2020 11:27

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Feneri açıklarında sabah ava çıkan balıkçıların ağına mayın takıldı. Henüz patlamamış olduğu düşünülen mayın balıkçılarda kısa süreli paniğe yol açtı. İlk incelemelere göre mayının Osmanlı döneminden kalma olabileceği belirtildi.

Ağlarına takılan mayın için bir balıkçı "Sabah Rumeli Feneri'nden açıldık. İstisna bir durum gerçekleşti. Ağımızda bir ağırlık vardı. Mayın olduğunu bilmiyorduk. Tekneye almış bulunduk. Mayın olduğunu sonradan fark ettik. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdik. Bomba ekipleri gelecek. Patlayacak mı artık bakacaklar. Şu an tehlike devam ediyor. İşin doğrusu korktuk. Hep beraber uzaklaştık mayından ama ne kadar uzaklaşabilirsin ki, teknenin içindeyiz" dedi.

Kaynak: İHA

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