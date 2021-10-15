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İstanbul Boğazı'nda 60 yıl sonra kılıç balığı ağlara takıldı

Balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan kılıç balığıyla fotoğraf da çekti

15 Ekim 2021 12:41

İstanbul Boğazı'na lüfer avlamak için açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşlarının ağlarına Sarıyer Büyükdere açıklarında 60 yıldır görülmeyen kılıç balığı takıldı.

44 yıldır balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce balık avlamak için İstanbul Boğazı'na açıldı. 63 yaşındaki Şengül ve arkadaşları Sarıyer Büyükdere açıklarında lüfer avlamak için denize ağlarına bıraktı.

60 yıl aradan sonra balıkçıların ağına takılan dev kılıç balığı tekneye çekildi. Şaşkınlığın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan kılıç balığıyla fotoğraf da çekti.

 

balıkçı Şaban Şengülİstanbul Boğazı'kılıç balığı

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