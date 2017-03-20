İstanbul Barosu Başkanı: Kraldan yetkinin alınıp halka verilmesi mücadelesinin adıdır Anayasa; tamam da, ya?..

16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumu için seçmenlere "Okumadan imzalama" diye seslenen İstanbul Barosu Avukatlarının ardından İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu da üç ayrı başlık altında hazırladığı videolarla oy kullanacaklara seslendi. Durakoğlu'nun hazırladığı birer dakikalık videolar, "Hiç düşündün mü Anayasa niye var?", "Yargı bağımsızlığı nedir?" ve "Bu kadar önemli mi bu anayasa değişikliği?" başlıklarını taşıyor. Yayınladığı ilk video ile seçmenlere, "Hiç düşündün mü Anayasa niye var? sorusunu yönelten Durakoğlu, "Kraldan yetkinin alınıp halka verilmesi mücadelesinin adıdır Anayasa. Tamam da, kraldan aldığın yetkiyi verdiklerin de kral gibi olursa ne olacak?" diyerek, "Onun için, halkın temsilcilerinden oluşan bir Meclis ve iktidarı hukuk çerçevesinde denetleyen bir yargı; bunlar olmazsa olmaz" diyor.