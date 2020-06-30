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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, T24'ün sorularını yanıtladı: Bu bir inat teklifi; AKP'liler bile inanmıyor

30 Haziran 2020 15:21

Adil Ergin Bağcı

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Avukatlar, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla bugün Çağlayan Adliyesinde bir araya geldi. Polis barikatıyla karşılaşan avukatlar, 'Feyzioğlu istifa', Savunma susmadı, susmayacak' sloganları attı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun basın açıklamasının ardından mitinge gelen avukatlar, olaysız bir şekilde alandan ayrıldı. 

Açıklamasının ardından başkan Durakoğlu, T24'ün sorularını yanıtladı.

"Yasa teklifi geçerse vatandaşları savunma hakkını kullanma açısından neler bekliyor?" sorusuna Durakoğlu, "İnsan hakları, işkence, kadına karşı şiddet, çocuk istismarı konularında kimse mücadele yapmaz. Amaçları tüm istediklerini yapan bir 'sarı baro' oluşturmak" cevabını verdi. 

'Teklif geçerse avukatların fişlenme ihtimalinin olduğu' tartışmaları ile ilgili Durakoğlu, "Kuşkusuz. Anayasa'nın 25. maddesi açıkça 'kimsenin kendi düşüncesini açıklamaya zorlanamayacağını' söylüyor ama zorlayan bir düzenle karşı karşıya kalacağız. Bu teklifin akılla bir ilgisi yok. Hukuki değerlendirme boş bir değerlendirme. Bu bir inat teklifi. Buna AKP'liler bile inanmıyor" dedi. Durakoğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. 

 

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