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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan ölüm orucundaki avukatlar için çağrı: Kayıtsız kalmayalım

17 Temmuz 2020 09:22

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Adil yargılanma hakkının bir lütuf değil bir hak olduğunu herkes bilmeli. Ebru ve Aytaç’ın sesini duymak, onlara aslında nefes vermek anlamına geliyor” diyerek ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için kayıtsız kalınmaması çağrısında bulundu. 

Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in adil yargılanma talebiyle başlattıkları ölüm orucunun 200 günü geçtiğini vurgulayan Durakoğlu, “Yaşamlarının sonlanması değil mesleklerinin sonlanması onlara daha ağır geliyor ve iki avukat sadece adil yargılanma talep ediyorlar. Adil yargılanma hakkının bir lütuf değil bir hak olduğunu herkes bilmeli. Ebru ve Aytaç’ın sesini duymak, onları aslında nefes vermek anlamına geliyor. Kayıtsız kalmayalım lütfen” dedi. 

Ne olmuştu?

Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu’ndan 20 avukatın yargılandığı davada mahkeme 20 Mart 2019’da karar vermiş, avukatların 18’i toplam 159 yıl 2 aylık hapse mahkum olmuştu. Davada Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal da 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Dava dosyası şu anda Yargıtay 16. Ceza Dairesinde inceleme aşamasında. Her iki avukat da adil yargılanma talebiyle başlattıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirmişlerdi.

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