İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Feyzioğlu tarafından arkadan vurulduğumuzu; hançerlendiğimizi düşünüyorum

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu , Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 'nun kendisini iktidara kanıtlayabilmek için bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti ve "Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini bir tarafa bırakıyorum ama Metin Feyzioğlu tarafından arkadan vurulduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Platform İstanbul kanalında 'Karar Sizin' programına konuk olan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yöneltilen bir soru üzerine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Beklenti içerisine girersen beni kullanıyorsun demektir"

Program moderatörü Onur Cingil'in "Barolar Birliği neden bu halde?" sorusuna yanıt veren Durakoğlu, "Barolar Birliği Başkanı'nın ekseni kaydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde ona karşı takındığı muhalif tavrı biliyoruz. Herkes biliyor ki üç yıl önceki Metin Feyzioğlu böyle değildi. Kendisi o dönemde bir iktidar dili kullanmıyordu. Bir şeyleri kendisini kanıtlayabilmek amacıyla abartacak bir noktaya getirmiyordu. Mesela bir yargı reformu sırasında avuçları patlarcasına alkışlamıyordu. Ya da İnsan Hakları Eylem Planı çıktığı zaman 'Bu bir devrimdir' gibi ifadeler kullanmıyordu. Ciddi bir eksen kayması var. Bu neden oldu, ne oldu bilmiyorum. Kişisel kariyer planlaması içerisine girersen, kendini siyasal iktidara karşı kanıtlayabilmek için kişisel beklentiler içerisine girersen beni kullanıyorsun demektir. İşte o noktadan itibaren beni ilgilendirir" dedi.

"Feyzioğlu tarafından arkadan vurulduk"

Açıklamasının devamında "Dolayısıyla baroların temel işlevselliği olan hukuk devletini korumak, hukukun üstünlüğünü savunmak, insan hakları ihlallerine karşı çıkmak iktidar dili kullanarak yapılan bir şey değil" diyen Durakoğlu, şöyle devam etti: "Dolayısıyla bunun işlevini yerine getiremeyecek hale gelmiş oluyorsunuz. Önemli olan nokta bu. Demokratik anlamda ya da hukuk devleti anlamında yaptığımız mücadelede kaybettik. Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini bir tarafa bırakıyorum ama Metin Feyzioğlu tarafından arkadan vurulduğumuzu düşünüyorum."

Feyzioğlu: Tayyip Bey gerçek bir insan plastik değil

Öte yandan Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yöneltilen "Nasıl birisi?" sorusuna "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey, doğru bir şey" yanıtını vermişti.