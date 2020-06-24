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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava açılacaksa iktidara mensup kişilere açılacak davalar çok değişik sonuçlar doğurabilir

24 Haziran 2020 07:53

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun geçmiş yıllarda attığı tweet'ler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasını yorumladı. Dosyanın içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını ifade eden Durakoğlu, davanın ifade özgürlüğü ile ilgili olduğunu dile getirerek, "Eğer gerçekten bu ülkede, 6-7 yıl önce atılan tweetler nedeniyle dava açılacaksa. Siyasal iktidara mensup kişilere açılacak davaların çoğu, çok değişik sonuçlar doğurabilir" dedi. 

AKP döneminde yaşanan çözüm süreci ile 17-25 Aralık sürecini hatırlatan Durakoğlu, zaman aşımı tartışması bir yana böyle bir davanın açılabilmesi konusunda ortaya çıkabilecek tablonun farklı sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "İfade hürriyeti bakımından Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle sosyal medyada bir ifadenin ortaya çıkması, bir ifadenin retweetlenmesi ya da beğenisi dahi ifade hürriyetini biraz daha geriye götüren bir noktaya götürüyor" dedi.

Durakoğlu ayrıca sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilciliklerinin olmamasının da problem yarattığını dile getirerek, Yargıtay'ın bu açıdan yapacağı değerlendirmelerin çok önemli olduğunu söyledi. 

Ne Olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarından dava açılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası vermişti.

Kaftancıoğlu'na örgüt propogandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 16 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. 

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