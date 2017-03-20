İstanbul Barosu Başkanı: 2010'da 'Evet' çıkmasaydı 'FETÖ' yargıya hakim olabilir miydi?

16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumu için seçmenlere "Okumadan imzalama" diye seslenen İstanbul Barosu Avukatlarının ardından, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu da üç ayrı başlık altında hazırladığı videolarla oy kullanacaklara seslendi. Durakoğlu'nun hazırladığı birer dakikalık videolar, "Hiç düşündün mü Anayasa niye var?", "Yargı bağımsızlığı nedir?" ve "Bu kadar önemli mi bu anayasa değişikliği?" başlıklarını taşıyor. Yayınladığı son videoda "Bu kadar önemli mi bu anayasa değişikliği?" diye soran Durakoğlu "Çok önemli, çok!" diyor. "2010 referandumunu hatırlıyor musun? Hani, yüzde 58 'evet' oyu çıkmıştı da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden düzenlenmişti ya" hatırlatmasında bulunan İstanbul Barosu Başkanı, "O referandumda 'Evet' çıkmasaydı 'FETÖ' yargıya hakim olabilir miydi ya da 15 Temmuz'da darbe olabilir miydi?" sorularıyla seçmenleri başbaşa bırakıyor.