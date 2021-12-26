İstanbul Bağcılar'da pazarda yerden meyve toplayan vatandaş: "Param yok alamıyorum, yerden topluyorum"

Dövizdeki gerilemeye karşın çarşı-pazardaki fiyatlarda beklenen gerileme olmadı. Bazı dar gelirli vatandaşlar, çareyi akşam karanlığında tezgahlar toplanırken atılan sebze, meyveleri toplamakta buluyor. Boş cüzdanını göstererek kenara bırakılmış kasadaki ezik domatesleri pazarcının izniyle alan da var, yerden atıkları toplayan da. Vatandaş, "Param yoktur, alamıyorum. Buradan yerden topluyorum kızım. Ne yapayım" derken pazarcı, "Bizi bu hale düşürenler utansın" diye konuştu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Yeni Mahalle Pazarı’nda tezgâhlar toplanırken satılmayan atık sebze-meyveyi toplayan vatandaşlar, derinleşen yoksulluğa işaret ediyor. Dövizdeki hızlı tırmanış sürecinde artan fiyatlar, kurdaki gerilemeye rağmen hala yüksek seyrediyor. Market ve manava nispeten daha ucuz olan pazardan dahi alışveriş yapamayacak durumda olan vatandaşlar, sebze, meyve atıklarını toplayarak karınlarını doyurmaya çalışıyor.

"100 lira aldık, pazar sepetinin içerisini dolduramadık"

Kasa içindeki ezik domatesleri almak isteyen bir kadın, cüzdanını göstererek parasının olmadığını söyleyerek pazarcıdan izin istedi. "Para mara istemiyorum" diyerek uzattığı poşeti istediği gibi doldurabileceğini söyleyen pazarcı, yenilebilecek durumdaki domatesleri seçmesi konusunda da kadına yardım etti. Poşetini doldurma fırsatı bulan kadın ise şunları söyledi:

"Millette de yok bizde de yok. Bugüne çok şükür. Allah’ım bizden aşağısına da yardım etsin. 100 lira aldık, pazar sepetinin içerisini dolduramadık. Meyveyi alıyoruz, sebzeyi alamıyoruz; sebzeyi alıyoruz, meyveyi alamıyoruz. Üç, dört çocukla ne yapacaksın? (Domatesleri gösterip) bunu verenin kesesi bereketli olsun.”

"Alacak gücüm yok, ne yapayım”

Devrilen pazar tezgahlarının arasından yenilecek durumda olan sebze ve meyveleri toplayan yaşlı bir kadın da fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. "Alacak gücüm yok, ne yapayım” diyen kadın, "Fiyatlardan memnun değilim. Nasıl memnun olayım kızım? Çöpten topluyorum. Param yoktur, alamıyorum. Buradan yerden topluyorum kızım. Ne yapayım" dedi.