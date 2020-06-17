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İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğunluk önlemi

17 Haziran 2020 10:38

İstanbul Adalet Sarayı’nda duruşmaların başlamasıyla beraber yaşanan yoğunluğa ilişkin giriş kapılarında önlem alındı.

Yeni tip Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda geçtiğimiz gün duruşmalar görülmeye başlanmıştı.

Sabah saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapıları önünde uzun kuyruklar oluştururken kimi zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saymıştı.

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