"İstanbul'a 70'lerde geldim" diyen vatandaş: Geldiğim zaman arsa aldım, ev yaptım, bugün eskiyen çatımı yaptıramıyorum

Objektif Medya isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Biz yaşlılar şanslıyız. Ben İstanbul'a 70'lerde geldim. Geldiğim zaman arsa aldım, ev yaptım. Sonra iki çocuğumu okuttum, Beşiktaş'ta kirada oturttum. Ama bugün eskiyen çatımı yaptıramıyorum. Gelir dağılımında çok adaletsizlik var" dedi.

Geçmiş dönemlerde hiçbir zaman yağ ve tüp kuyruğunda beklemediğini ifade eden vatandaş "Yalan söylüyor o 'tüp kuyruğunda bekledim' diyenler" diye konuştu.